الخميس القادم آخر أجل لإيداع ملفات الحجاج المتأخرين عن دفع تكاليف الحج

الوطني
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الخميس القادم آخر أجل لإيداع ملفات الحجاج المتأخرين عن دفع تكاليف الحج
بقلم نويس عبد الجلال

حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يوم الخميس القادم والمصادف لـ20جوان الجاري، كآخر أجل لإيداع ملفات الحجاج المتأخرين عن دفع تكاليف الحج.

وأوضح بيان نشر على الصفحة الرسمية للوزارة، أن الإجراء يخص الذين تأخروا عن دفع التكاليف أوتذكرة السفر  أو إجراء الفحوصات الطبية.

وأكّد ذات المصدر، أن المواطنين والمواطنات المعنيين هذا الإجراء،  تم تحديد لهم آخر أجل لهم وهو يوم الخميس المصادف لـ 20 جوان، 

مشيرة، أنّ دفع الملفات الإدارية يخص مواطني ومواطنات الدوائر و الولايات المنتدبة فقط.  

في ذات السياق، نبهت من خلال نفس المصدر إلى أنّه لم يتم استقبال أيّ ملف بعد انقضاء التاريخ المحدد. 


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