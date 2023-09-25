أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري، أن يوم الخميس المقبل 28 سبتمبر الموافق ل12 ربيع الاول 1445 هجرية، سيكون عطلة مدفوعة الأجر.

وحسب بيان لذات المديرية، اليوم الإثنين، فإن يوم الخميس المقبل عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وأوضح ذات المصدر أنه “بمناسبة المولد النبوي الشريف، فإن يوم الخميس، يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو الساعة”.

وأضاف البيان أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.