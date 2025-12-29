الخميس المقبل عطلة مدفوعة الأجر

أفاد بيان مشترك لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن يوم الخميس المقبل المصادف لحلول السنة الميلادية الجديدة 2026. عطلةٌ مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات والهيئات والدواوين العمومية والخاصة.

وجاء في البيان أنه “بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المتضمن قائمة الأعياد الرسمية المعدل والمتمم. فإن يوم الخميس 1 جانفي 2026 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات. مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة”.

وبذلك “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.