الخميس 1 ماي عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن يوم الخميس المقبل “1 ماي”، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وذلك بمناسبة عيد العمال.

وأوضح بيان المديرية، أنه، وبمناسبة عيد العمال، وطبقًا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963، المتضمن قائمة الأعياد الرسمية، المعدل والمتمم، فإن يوم الخميس 1 ماي 2025 يُعتبر عطلة مدفوعة الأجر.

ويستفيد من هذه العطلة، كافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. وكذا كافة مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي. بما في ذلك المستخدمون بنظام العمل اليومي أو الساعي.

وأضاف البيان، أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.