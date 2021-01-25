الخوف أحد أسباب الإصابة بكورونا!

كشف أخصائي علاج الأمراض النفسية، الدكتور إيغور سالينتسيف، أن الخوف من فيروس كورونا، قد يؤدي إلى مشاكل صحية.

وحسبما نقله موقع “روسيا اليوم”، عن حديث للاخصائي، فإن الحالة العاطفية والنفسية للإنسان تنعكس في الفيسيولوجيا أيضا.

وأورد سالينتسيف: “يؤدي تزايد الخوف والقلق، إذا لم يعالج، إلى انخفاض مستوى الاستقرار النفسي وعمليات التمثيل الغذائي في الجسم وقوته”.

وأوضح الأخصائي، إن كل هذا سيسبب انخفاض المناعة، وهو ما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بعدوى أمراض مختلفة بما فيها الفيروسية.

لذلك، دعا الدكتور، بعدم الاهتمام بما يشاع عن كوفيد-19، والحصول على المعلومات من مصادر موثوقة فقط.

وأورد الأخصائي: “كلما حصل الإنسان على معلومات أكثر، يقل قلقه وخوفه”.

وأشار الدكتور، إلى إن التلقيح ضد كورونا، يخفض من مستوى القلق، ويزيل الضغط السلبي على منظومة المناعة.