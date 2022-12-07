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قناة النهار

الخوف من الإختـ ـطاف والإعتـ ـداء يجبر الأولياء على مرافقة أولادهم إلى المدرسة

بقلم قناة النهار
الخوف من الإختـ ـطاف والإعتـ ـداء يجبر الأولياء على مرافقة أولادهم إلى المدرسة
الجزائر
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الخوف من الإختـ ـطاف والإعتـ ـداء يجبر الأولياء على مرافقة أولادهم إلى المدرسة

رابط دائم : https://nhar.tv/2Vr4n
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