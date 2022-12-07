قناة النهار الخوف من الإختـ ـطاف والإعتـ ـداء يجبر الأولياء على مرافقة أولادهم إلى المدرسة بقلم قناة النهار نشر في 07 ديسمبر 2022 - 22:04 الجزائر شارك غرِّد أرسل 51 0 الخوف من الإختـ ـطاف والإعتـ ـداء يجبر الأولياء على مرافقة أولادهم إلى المدرسة رابط دائم : https://nhar.tv/2Vr4n الجزائر اقرأ أيضا ترندينغ: الجماهير الجزائرية تصنع الحدث في مونديال قطر والسعودية تدخل التاريخ بفوزها على الأرجنتين قناة النهار 22 نوفمبر صريح جدا: تحسين الخدمات الصحية.. مطلب الجزائريين بالنعامة قناة النهار 06 ديسمبر قطر تواصل ترسيخ تعاليم الدين الإسلامي في المونديال وفرحة هستيرية للسعوديين بعد الفوز على الأرجنتين قناة النهار 23 نوفمبر صادم جدّا..هذه حقيقة أحد المطاعم الفاخرة بعين الدفلى..العفن والذبان في كل مكان قناة النهار 18 نوفمبر حجز 7 قناطير من اللحوم البيضاء فاسدة كانت موجهة للإستهلاك بوهران قناة النهار 17 نوفمبر فاسألوا : إبك على خطيئتك قناة النهار 28 نوفمبر بلماضي : بن عيادة مصاب ماندريا وحماش غادرا التربص لانشغالاتهما مع أنديتهم قناة النهار 18 نوفمبر سمير ميستر إيكس يكشف كيف وقع في فخ الإحتيال عبر مواقع التواصل قناة النهار 01 ديسمبر حسين آشيو: التغيير في المنتخبات مهم جدا وإختيار أفظل وأحسن اللاعبين ضروري قناة النهار 29 نوفمبر الشيخ النوي: إعادة تهيئة سوق بقصر الشلالة.. من 2019 مزال مكملوهش قناة النهار 17 نوفمبر