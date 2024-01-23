الخُضر بشعار الإنتصار ومواصلة المشوار

يواجه المنتخب الوطني الجزائري، ليلة اليوم الثلاثاء، منافسه في الجولة الثالثة لدور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023، المنتخب الموريتاني.

لحسم التأهل لدور ثمن نهائي المنافسة، بعد التعادل في مناسبتين أمام كل من أنغولا و بوركينا فاسو.

وسيحتضن ملعب السلام ببواكي، المواجهة بين الخضر و المرابطون بداية من الساعة التاسعة ليلا، بالتوقيت المحلي.

وسيكون المنتخب الوطني أمام حتمية الفوز، لضمان التأهل لدور ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، وإنتظار نتيجة مباراة أنغولا وبوركينا فاسو.

لمعرفة المركز الذي سيحتله المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة.

حتى التعادل سيكون كافيا لأشبال بلماضي، للتأهل كأفضل مركز ثالث برصيد ثلاث نقاط، بشرط عدم فوز الكاميرون أمام غامبيا في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة.

وفي مواجهات الغد الأربعاء، لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة، يجب فوز مالي أمام ناميبيا وفوز جنوب إفريقيا أمام تونس.

وفي الجولة الثالثة للمجموعة السادسة، يجب فوز المغرب على زامبيا، وفوز الكونغو الديمقراطية أمام تنزانيا.

وإذا تأهل الخُضر في المركز الأول من المجموعة الرابعة، سيواجهون واحد من المنتخبين جنوب إفريقيا أو ناميبيا.

وفي حال تأهلهم في المركز الثاني، سيواجهون منتخب مالي، وفي حال التأهل في المركز الثالث سيواجهون الرأس الأخضر في الدور ثمن نهائي.

وفي المقابل، سيكون المنتخب الموريتاني، أمام مهمة الفوز بأي نتيجة أمام الجزائر، للتأهل للدور المقبل كأحسن مركز ثالث.