الخُضر في المستوى الأول قبيل قرعة كأس العرب

تترقب الجماهير العربية، مساء يوم غد الأحد، سحب قرعة بطولة كأس العرب بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث سيكون المنتخب الوطني ضمن المستوى الأول.

بصفته حامل لقب النسخة الماضية.

ووفقًا لما أعلنت عنه الاتحادية الدولية لكرة القدم (FIFA) اليوم السبت. فإن التصنيف الخاص بالقرعة وضع إلى جانب الجزائر كلًا من قطر (البلد المضيف)، مصر والمغرب في نفس المستوى. ليُعفى هذا الرباعي من مواجهة بعضه البعض خلال دور المجموعات.

أما بقية المنتخبات، وعددها سبعة، فسيتم توزيعها على المستويين الثاني والثالث. وذلك بناءً على تصنيف فيفا الأخير للمنتخبات الصادر في 3 أفريل.

ويُنتظر التعرف على المنتخبات السبعة الأخرى المشاركة في النهائيات بعد إجراء دورة سد فاصلة ستُقام يومي 25 و26 نوفمبر القادم في قطر. بين 14 منتخبًا عربيا جاءت في المراكز المتأخرة حسب التصنيف العالمي، وهي: عُمان، الصومال، البحرين، جيبوتي، سوريا، جنوب السودان، فلسطين، ليبيا، لبنان، السودان، الكويت، موريتانيا، اليمن وجزر القمر.

وتُقام البطولة بنظام مجموعات في الدور الأول، حيث تُقسّم المنتخبات الـ16 إلى أربع مجموعات تضم كل واحدة أربعة منتخبات. ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي، ثم نصف النهائي، فالنهائي الذي يُختتم يوم 18 ديسمبر. تزامنًا مع اليوم الوطني لدولة قطر.

يُذكر أن المنتخب الجزائري كان قد تُوّج بلقب النسخة الأولى من كأس العرب التي نُظّمت تحت راية الفيفا عام 2021. بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب تونس بهدفين نظيفين.