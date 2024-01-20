الخُضر في مهمة التدارك أمام بوركينا فاسو

سيكون المنتخب الوطني مُطالبا بتدارك تعادله المفاجئ أمام المنتخب الأنغولي، في الجولة الأولى لدور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار.

عند مواجهته زوال اليوم السبت، بداية من الساعة 15.00 زوالا، بملعب السلام بمدينة بواكي، المنافس في الجولة الثانية، منتخب بوركينا فاسو، متصدر المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا.

وسيدير المواجهة، الحكم الجنوب إفريقي توم أبونغيل، وبمساعدة الحكمين الأول سوروبورسات من ليزوتو، والثاني مونتينغرو.

فيما تم تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيم كحكم رابع لهذه المواجهة.

وسيقود الحكم الأنغولي غيزلان غرفة الفار، مجددا بعد أن سبق وأن أدار المواجهة السابقة للخضر أمام أنغولا.

وفي ذات السياق، سيتم نقل المواجهة مجانا، عبر القنوات التالية:

التلفزيون العمومي، الذي قام بإقتناء حقوق بث 17 مباراة من منافسة “الكان”.

بالإضافة لهذا ستبث شبكة بيين سبورتس المواجهة، عبر قناتي بي إن سبورتس 1HD، وقناة بي إن سبورتس 3HD، وقناة بيين سبورتس 2 الناطقة بالفرنسية.

وعبر قمر الصناعي “أسترا”، ستبث قناة SportDigital الألمانية المواجهة، كذلك عبر القمر الصناعي “أوتلسات” القناة الإيفوارية RTI 1 ستنقل المواجهة.