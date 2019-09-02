الخُضر كلمة سر محرز مع مانشستر سيتي

كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بأن الدولي الجزائري رياض محرز، عاد بقوة غير مسبوقة بعد مُشاركته في الكان الأخيرة.

وظهر التقني الإسباني مُنبهرا باللياقة العالية لأفضل لاعب في إنجلترا سنة 2016.

وصرّح قائلا خلال ندوة صُحفية في مقر الفريق :”رياض عاد في فورمة عالية جدا، بعد لعبه في كأس إفريقيا 2019″.

وأردف :”مع مؤهلاته الفنية، تمكن من تقديم الإضافة بصفة مُباشرة بعد بداية الموسم، وهذا أمر يُسعدني كثيرا”.

وتأتي تصريحات الفيلسوف، بعد المُستوى المميز الذي قدمه اليساري الساحر خلال الإنتصار برباعية دون رد أمام برايتون في البريميرليغ الإنجليزية.

ويتواجد قائد الخضر في أفضل أحواله منذ التتويج التاريخي في مصر، والذي يبدو بأنه منح روحا جديدة لإبن سارسال.