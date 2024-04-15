الخُضر لأقل من 17 سنة يدخلون تربصا تحضيريا قبل منافسة “لوناف”

دخل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، أمس الأحد، تربصا تحضيريا بالمركز الوطني لتحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

ووفقا لما ورد في بيان الفاف، عبر موقعها الرسمي، فقد دخل أشبال المدرب عزيز لحوسين، تربص تحضيريا، قبل خوض منافسة بطولة اتحاد شمال إفريقيا والتي ستنطلق بداية من يوم غد الثلاثاء، وتدوم لغاية 26 أفريل الجاري.

وأوضحت الفاف في بيانها، أن المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، سينقل تدريباته، إلى ملعب الحماية المدنية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين.