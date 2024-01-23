الخُضر لأقل من 20 سنة.. مانع يستدعي 29 لاعبا تحسبا لتربص وهران

قرر الناخب الوطني لمنتخب أقل من 20 سنة، ياسين مانع، إستدعاء 29 لاعبا تحسبا لإجراء تربص بمدينة وهران.

وحسب ماورد في بيان “الفاف”، عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، فسينطلق تربص الخضر بداية من تاريخ 28 جانفي لغاية 02 فيفري المقبل.

وقرر الناخب ياسين مانع، إستدعاء 29 لاعبا ينشط في البطولة المحلية، لضبط التشكيلة تحسبا لقادم المواعيد والمنافسات.

وأوضح بيان الفاف، أن لاعبي المنتخب الوطني، سيخوضون حصتين تدريبيتن في اليوم، الأولى تنطلق على الساعة التاسعة صباحا على العشب الاصطناعي للقرية الأولمبية.

تليها حصة تدريبية أخرى على الساعة الخامسة مساء على الملعب الملحق بملعب ميلود هدفي.

وأكدت الفاف عبر بيانها، أن الهدف من هذا التربص هو تجهيز تشكيلة المنتخب تحسبا لقادم المواعيد، بداية من دورة “لوناف” التي ستنطلق شهر أكتوبر 2024.

وكذا منح الفرصة للاعبين من البطولة المحلية للتألق والسماح للمدرب بتقييم المواهب المتاحة بشكل أفضل.