الخُضر للفوتسال يواصلون استعداداتهم لمواجهة ليبيا

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعات، تحضيراته تحسبا لمواجهة نظيره الليبي، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وحسب بيان “الفاف”، عبر موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، دخل يوم الأربعاء المنصرم، في تربص تحضيري بمدينة مصراتة الليبية، تحضيرا لمواجهة ليبيا في تصفيات “الكان”.

وأوضح بيان الفاف، أن بعثة المنتخب الوطني، حلت يوم الأربعاء، بالأراضي الليبية، وإجتمع المدرب بن عمروش مع لاعبيه، بمكان إقامة الخضر، وأخضعهم لجلسة تحليل بالفيديو.

كما أكد بيان الفاف، أن عناصر المنتخب خاضت حصة تدريبية أمس الخميس، بتعداد مكتمل بالقاعة الرياضية بمدينة مصراتة.

وللإشارة، سيواجه المنتخب الوطني مستضيفه الليبي، يوم السبت، بداية من الساعة 19.00 مساء، بالتوقيت المحلي.