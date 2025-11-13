“الخُضر” يتقدمون بثلاثية نظيفة أمام زيمبابوي في الشوط الأول

قدّم المنتخب الوطني الجزائري أداءً مقنعًا في الشوط الأول من المواجهة الودية التي تجمعه، مساء اليوم الخميس، بمنتخب زيمبابوي.

على أرضية ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة السعودية، إذ أنهى “الخُضر” الشوط الأول متفوقين بثلاثة أهداف دون رد، في عرض هجومي رائع يؤكد جاهزية المجموعة قبل الاستحقاقات المقبلة.

منذ الدقائق الأولى، أظهر أشبال فلاديمير بيتكوفيتش نية واضحة للسيطرة على اللقاء، بضغط عالٍ وتمريرات دقيقة بين الخطوط، مستفيدين من سرعة الأجنحة وتحركات المهاجمين في العمق.

في الدقيقة 14، تمكن القناص بغداد بونجاح من افتتاح باب التسجيل بعد تمريرة حاسمة من عمورة، ليسكن الكرة الشباك بلمسة ذكية من داخل منطقة العمليات.

وفي الدقيقة 41، تبادل بونجاح وعمورة الأدوار، ومنح الأول تمريرة دقيقة لزميله الذي توغل من الجهة اليمنى، تلاعب بمدافع زيمبابوي وسدد كرة قوية هزّت الشباك معلنًا عن الهدف الثاني.

قبل نهاية الشوط بلحظات، أضاف الظهير الأيسر جوان حجام الهدف الثالث بتسديدة رائعة على الطائر، بعد ارتداد الكرة من الدفاع، ليختتم “الخُضر” شوطًا أول مثاليًا بثلاثية نظيفة.

أداء المنتخب الوطني في هذا الشوط تميز بالفعالية الهجومية والتوازن الدفاعي، إلى جانب تناغم واضح بين عناصر التشكيلة. حيث أظهر اللاعبون انسجامًا كبيرًا يعكس العمل المنهجي للطاقم الفني بقيادة بيتكوفيتش.

ويهدف المنتخب الوطني من هذه الودية إلى تجريب أكبر عدد من اللاعبين، وضبط التشكيلة المثالية قبل المشاركة في كأس أمم إفريقيا المقبلة، بالإضافة إلى التحضير لتصفيات كأس العالم.

Hadjam inscrit le 03 ème but pour la sélection algérienne à la 45 ème minute de jeu. L’adversaire et d’une nullité abyssale !#Algérie #LIGUE1MOBILIS 🇩🇿 pic.twitter.com/ElJMhYdXan — FARID BOUSSALEM (@faridmca1921) November 13, 2025

‼️ 2-0 POUR L’ALGÉRIE 🇩🇿 OLOLO QUEL BUT EXCEPTIONNEL DE AMOURA 🤩 GOATESQUE, J’AI PAS LES MOTS. [@IshaqChebli ] pic.twitter.com/zvkxyh1FWe — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) November 13, 2025