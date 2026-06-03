الخُضر يصمدون أمام هولندا في شوط أول متكافئ

أنهى المنتخب الوطني الشوط الأول من مواجهته أمام منتخب هولندا بنتيجة التعادل السلبي (0-0). بعد أداء اتسم بالانضباط التكتيكي والندية الكبيرة أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.

وظهر “الخضر” بصورة مشرفة خلال المرحلة الأولى، ونجحوا في مجاراة نسق اللعب الهولندي وفرضوا فترات من الاستحواذ على الكرة، مع إغلاق المساحات أمام هجومات “الطواحين” التي اصطدمت بدفاع جزائري منظم.

ورغم بعض المحاولات الهجومية، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة ونقص الفعالية أمام المرمى حالا دون ترجمة الفرص إلى أهداف، لينتهي الشوط الأول دون تغيير في النتيجة.

وينتظر أن تشهد المرحلة الثانية صراعاً أكبر بين المنتخبين، في ظل سعي كل طرف إلى حسم المواجهة وتحقيق انطلاقة إيجابية في مشواره بالمنافسة.