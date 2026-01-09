الخُضر يضعون اللمسات الأخيرة قبل قمة نيجيريا

أجرى المنتخب الوطني الجزائري، اليوم الجمعة، آخر حصة تدريبية له، تحسبًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب نيجيريا.

المقررة غدًا السبت، ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وكانت الحصة خفيفة ومركزة، وضع خلالها الطاقم الفني بقيادة الناخب الوطني، بيتكوفيتش، اللمسات الأخيرة على التشكيلة والخطة التكتيكية، مع التركيز على الجوانب التنظيمية وكيفية التعامل مع مفاتيح لعب المنتخب النيجيري، قبل موقعة لا تقبل القسمة على اثنين.

وسيُحرم “الخُضر” في هذه المباراة من خدمات متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر، الذي تأكد غيابه رسميًا بسبب إصابة عضلية على مستوى الفخذ، فضلًا عن الظهير الأيسر جوان حجام، الذي اضطر إلى مغادرة معسكر المنتخب بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكاحل، ما شكّل ضربة موجعة للطاقم الفني قبل هذا الموعد الهام.

ورغم هذه الغيابات، يعوّل المنتخب الوطني على بقية العناصر المتاحة، وعلى الروح الجماعية والخبرة القارية للاعبين، من أجل تجاوز عقبة “النسور الخضراء” وبلوغ الدور نصف النهائي، في مواجهة تُعد من أقوى قمم هذه النسخة من البطولة الإفريقية.