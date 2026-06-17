الخُضر يطوون صفحة الهزيمة ويستأنفون التحضيرات تحسبًا لمواجهة الأردن

عاد المنتخب الوطني الجزائري إلى أجواء العمل، وخاض عناصر “الخضر” مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، حصة تدريبية بمركب روك تشالك بارك التابع لجامعة كانساس بمدينة لورانس.

وذلك في إطار التحضير للمواجهة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وجاءت هذه الحصة بعد أقل من 24 ساعة على المباراة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الأرجنتيني على ملعب أرووهيد بمدينة كانساس سيتي3 وانتهت بفوز حامل اللقب بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة.

وركز الناخب الوطني بيتكوفيتش، رفقة طاقمه الفني، على تقييم الأداء وتصحيح بعض النقائص التي ظهرت خلال مواجهة الأرجنتين. خاصة على المستويين الدفاعي والتنظيمي، من أجل تفادي تكرارها في المباراتين المتبقيتين أمام الأردن و النمسا.

ويسعى المنتخب الوطني إلى طي صفحة الخسارة الافتتاحية سريعًا واستعادة توازنه قبل المواجهة المهمة التي ستجمعه بمنتخب الأردن، ضمن الجولة الثانية من المجموعة العاشرة.

ومن المقرر أن تجرى المباراة فجر الثلاثاء المقبل بداية من الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت الجزائر، على أرضية ملعب Levi’s Stadium بمدينة سانتا كلارا. حيث يطمح “الخضر” لتحقيق نتيجة إيجابية تعيدهم إلى سباق التأهل للدور المقبل.