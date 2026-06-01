الخُضر يغادرون باتجاه هولندا لخوض أول اختبار ودي قبل المونديال 

غادرت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، نحو هولندا.، استعدادًا لخوض أول مباراة ودية ضمن البرنامج التحضيري الخاص بنهائيات كأس العالم 2026.

ويواجه “الخضر” منتخب هولندا في اختبار قوي يهدف إلى الوقوف على جاهزية التشكيلة قبل دخول غمار المنافسة العالمية.

وتقام المواجهة الودية يوم 3 جوان بمدينة روتردام الهولندية. حيث يسعى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، إلى استغلال اللقاء لتجربة بعض الخيارات الفنية والتكتيكية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.

وتأتي هذه المباراة في إطار المرحلة الأخيرة من تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم التي ينافس فيها “الخضر” ضمن مجموعة تضم الأرجنتين والأردن والنمسا.

ويعوّل الطاقم الفني، بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش، على هذه الودية لرفع نسق التحضيرات. ومنح اللاعبين فرصة إضافية لاكتساب الانسجام والثقة. قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.