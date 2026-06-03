الخُضر يلقنون “الطواحين الهولندية” درسًا كرويًا

حقق المنتخب الوطني الجزائري فوزاً مثيراً على حساب منتخب هولندا بهدف دون رد، في مباراة ودية احتضنها ملعب فينورد بمدينة روتردام، ليؤكد جاهزيته لنهائيات كأس العالم.

وشهدت المواجهة أداءً قوياً من عناصر “الخُضر” الذين نجحوا في مجاراة نجوم المنتخب الهولندي وفرض أسلوب لعبهم خاصة في الشوط الثاني، قبل أن يتمكن البديل أنيس حاج موسى، من خطف هدف الفوز في الدقيقة الـ86 بتسديدة رائعة سكنت الشباك، مانحاً المنتخب الوطني انتصاراً مستحقاً أمام أحد أقوى المنتخبات الأوروبية.

وعرفت المباراة تألق عدد من اللاعبين الجزائريين، وفي مقدمتهم نبيل بن طالب الذي قدم مردوداً مميزاً طوال التسعين دقيقة. مؤكداً جاهزيته البدنية والفنية ليكون أحد أبرز أوراق الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش خلال نهائيات كأس العالم.

ويعَدُّ هذا الفوز رسالة قوية من زملاء إبراهيم مازة، الذين أظهروا شخصية كبيرة وانضباطاً تكتيكياً عالياً. ما يعزز آمال الجماهير الجزائرية في رؤية منتخب قادر على مقارعة كبار المنتخبات العالمية.