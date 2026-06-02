“الخُضر” ينهون تحضيراتهم لمواجهة هولندا في اختبار عالمي قبل المونديال

أنهى المنتخب الوطني الجزائري، مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة روتردام الهولندية، تحضيراته للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب هولندا، المقررة غدا الأربعاء. في لقاء تاريخي يجمع المنتخبين لأول مرة.

وأجرى أشبال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، حصتهم التدريبية الأخيرة على أرضية ملعب فينورد، بداية من الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي. بحضور جميع اللاعبين الذين تنقلوا إلى هولندا.

وركز الطاقم الفني، خلال هذه الحصة، على الجوانب التقنية والتكتيكية، مع الحفاظ على وتيرة عمل متوسطة. بهدف وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة والخطة التي سيعتمدها أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية.

كما استغل المدرب فلاديمير بيتكوفيتش هذه الحصة الأخيرة لتقديم تعليماته النهائية للاعبين. وتحفيزهم قبل خوض هذا الاختبار القوي الذي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للخُضر، قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.

وقبل انطلاق الحصة التدريبية، عقد الناخب الوطني مؤتمرًا صحفيًا بملعب فينورد، بحضور اللاعبَين أنيس حاج موسى ورامز زروقي، أجاب فيها الثلاثي عن أسئلة وسائل الإعلام وتحدث عن أهمية هذه المواجهة الودية والطموحات المنتظرة منها.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للمنتخب الوطني، باعتبارها فرصة حقيقية لقياس جاهزية المجموعة أمام منتخب يعد من بين أقوى المنتخبات في العالم.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة الودية بين هولندا والجزائر، مساء الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي.