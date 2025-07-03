الخُضر يجدّدون العهد مع ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو

سيستقبل المنتخب الوطني الجزائري، منافسه بوتسوانا، بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو. لحساب الجولة السابعة من منافسات المجموعة السابعة لتصفيات كأس العالم 2026،

وحسب ما كشفه بيانٌ للاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، فقد تقرر خلال اجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد يوم الاثنين الماضي، إجراء المواجهة بملعب “حسين آيت أحمد بتيزي وزو، على الساعة الخامسة مساءً.

وهي المباراة الثالثة التي سيحتضنها الملعب هذه السنة للمنتخب الوطني، بعد مواجهة تصفيات المونديال، أمام الموزمبيق، ومواجهة تصفيات “الكان” أمام ليبيريا.

وفي السياق ذاته، قدم المكتب الفيدرالي كل دعمه المعنوي والمادي للمنتخب الوطني المحلي “أ” وللطاقم الفني الخاص به، من أجل التحضير في أفضل الظروف للمشاركة في المرحلة النهائية من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (شان 2024).

وأوضح البيان أنه من المقرر أن تنطلق التحضيرات لـ”الشان” بتاريخ 20 جويلية الجاري، بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى.

كما سيخوض المنتخب المحلي “أ” مباراتين وديتين أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبل التنقل إلى أوغندا لخوض المنافسة الرسمية.