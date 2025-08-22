“الخُضر” ينهون التحضيرات لموقعة السودان في ربع نهائي “الشان”

اختتم المنتخب الوطني الجزائري للاعبين المحليين، اليوم الجمعة، تحضيراته بإجراء آخر حصة تدريبية، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب السودان.

ضمن الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا للمحليين “شان 2024”.

وجرت الحصة التدريبية في أجواء حماسية وتركيز عالٍ من طرف اللاعبين. تحت إشراف الطاقم الفني بقيادة المدرب مجيد بوقرة.

إذ تم التركيز على اللمسات الفنية والتكتيكية الأخيرة، وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في مباريات الدور الأول.

شهدت التدريبات روحًا عالية داخل المجموعة، وسط أجواء من الانضباط والثقة.

ويسعى “الخضر” إلى تجاوز عقبة السودان وبلوغ المربع الذهبي، ومواصلة المشوار نحو تحقيق اللقب القاري.

للإشارة، سيواجه زملاء الحارس بوحلفاية المنتخب السوداني، غدا السبت، بداية من الساعة الـسادسة مساءً، بتوقيت الجزائر.