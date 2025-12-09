“الخُضر” يحسمون صدارة المجموعة الرابعة بفوز مقنع أمام العراق

واصل المنتخب الوطني عروضه القوية في بطولة كأس العرب، بعد تحقيق فوز مستحق أمام المنتخب العراقي بنتيجة (2-0).

برسم الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من كأس العرب، ليؤكد الخُضر أحقيتهم بصدارة المجموعة عقب أداء متوازن في الدور الأول.

وعرف الشوط الثاني تفوقًا مطلقًا لأشبال المدرب مجيد بوقرة، إذ فرض الخُضر أسلوبهم وأحكموا السيطرة على وسط الميدان، مانعين المنافس من بناء الهجمات أو تهديد المرمى.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 46 من نيران صديقة، بعدما قاد ياسين براهيمي توغلًا مميزًا على الجهة اليسرى. ممررًا كرة عرضية تصدى لها الحارس العراقي، لترتطم بالمدافع سعد ناطيق وتستقر في الشباك، مانحة المنتخب الوطني أفضلية مريحة مبكرًا في الشوط الأول.

بهذا الانتصار، أنهى المنتخب الوطني مشواره في دور المجموعات بسبع نقاط كاملة، بعد: تعادل أمام السودان (0–0)، فوز عريض أمام البحرين (5–1)، فوز مستحق على العراق (2–0). حصيلة أكدت انسجام المجموعة وتطور الأداء من مباراة لأخرى، خصوصًا على مستوى التنظيم الدفاعي والفعالية الهجومية.

بهذا التأهل، سيضرب الخُضر موعدًا مهمًا في ربع النهائي أمام منتخب الإمارات، يوم الجمعة، بداية من الساعة 18.30 بتوقيت الجزائر، في مواجهة تبدو واعدة بالنظر إلى مستوى المنتخبين.