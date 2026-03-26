“الخُضر” يختتمون تحضيراتهم لمواجهة غواتيمالا بمعنويات مرتفعة

اختتم المنتخب الوطني الجزائري، مساء اليوم، تحضيراته لمواجهة منتخب غواتيمالا، في المباراة الودية المرتقبة غدًا الجمعة، على أرضية ملعب لويجي فيراريس بمدينة جنوة الإيطالية، ضمن برنامج التحضيرات للاستحقاقات القادمة.

وأجرى أشبال الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، حصة تدريبية هي الأخيرة قبل الاختبار الودي الأول، وسط أجواء إيجابية وحماس كبير من اللاعبين، إذ ركّز الطاقم الفني على وضع اللمسات الأخيرة من خلال العمل التكتيكي وضبط التشكيلة الأساسية التي ستخوض اللقاء.

وجرت الحصة بتعداد مكتمل، بعودة لاعب وسط الميدان، هشام بوداوي، إلى أجواء التدريبات، في توقيت مهم يعزز خيارات المدرب، خاصة بعد غياب المهاجم أنيس حاج موسى الذي تم تسريحه بسبب الإصابة التي تعرض لها رفقة ناديه فينورد أمام أياكس أمستردام في الدوري الهولندي.

ويسعى “الخضر” إلى تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم أداء مقنع في أولى وديتي التربص، قبل مواجهة منتخب الأوروغواي يوم الثلاثاء القادم، في اختبار أقوى يندرج ضمن التحضيرات الجادة للمواعيد الرسمية المقبلة.