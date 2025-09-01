“الخُضر” يدخلون مرحلة الحسم في سيدي موسى

انطلقت، اليوم الاثنين، المرحلة التحضيرية الجدية للمنتخب الوطني الجزائري بمركز سيدي موسى التقني. في إطار التحضيرات الحاسمة لمواجهتي بوتسوانا وغينيا، ضمن الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويشرف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، على هذا التربص الذي ينتظر أن يكشف خلاله عن ملامح التشكيلة التي سيعتمدها في هذه المرحلة المهمة من التصفيات.

والتي ستحدد بشكل كبير مصير “الخُضر” في سباق التأهل إلى المونديال.

برنامج مكثف.. وبيتكوفيتش يتحدث للإعلام

سيعقد بيتكوفيتش ندوة صحفية هذا الخميس، بداية من الساعة 11:00 صباحًا، بقاعة المؤتمرات في ملعب نيلسون مانديلا. للحديث عن تحضيرات المنتخب والتحديات القادمة، في أول خروج إعلامي له منذ إعلان قائمة اللاعبين.

وسيخوض المنتخب عدة حصص تدريبية بمركز سيدي موسى، على أن تكون التمارين مفتوحة أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة لأخذ الصور والفيديوهات.

مواجهة بوتسوانا في تـيـزي وزو

سيستقبل “الخضر” منتخب بوتسوانا يوم الخميس بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو في تمام الساعة 20:00 مساءً، لحساب الجولة السابعة من التصفيات.

وقبل انطلاق الحصة التدريبية التي تسبق المواجهة، سيتم تنظيم منطقة مختلطة (Zone Mixte) على أرضية الملعب. حيث سيتحدث بعض لاعبي المنتخب للإعلام، وفقًا لاختيار الطاقم الفني.

وستعقب المباراة أيضًا ندوة صحفية جديدة للمدرب بيتكوفيتش، يعلّق فيها على أداء المنتخب ونتيجة المواجهة.

التحضير لـ غينيا يبدأ فورًا.. والتنقل إلى الدار البيضاء بعد مواجهة بوتسوانا

سيواصل المنتخب تحضيراته لموقعة الجولة الثامنة أمام منتخب غينيا، حيث ستبرمج حصة تدريبية مساء اليوم الموالي على أحد ملاعب سيدي موسى.

ومن المقرر أن تسافر بعثة المنتخب إلى مدينة الدار البيضاء (المغرب) يوم الأحد 7 سبتمبر، حيث ستجري آخر حصة تدريبية على ملعب محمد الخامس، في توقيت المباراة (الساعة 17:00).

وستفتح الحصة كذلك أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة. وتجرى المباراة الثانية أمام غينيا يوم الاثنين 8 سبتمبر على الساعة 17:00 على نفس الملعب، على أن يعقد بيتكوفيتش ندوة صحفية ختامية عقب نهاية اللقاء.

تربص مفصلي لـ بيتكوفيتش واللاعبين

يعَدُّ هذا التربص من أهم المراحل في مشوار المنتخب الجزائري ضمن تصفيات المونديال. إذ يسعى الطاقم الفني بقيادة بيتكوفيتش لوضع النقاط على الحروف وتثبيت قاعدة تشكيلة تنافسية. خاصة بعد الانتقادات التي طالت أداء “الخضر” في المواعيد السابقة.

ومع الطموحات الكبيرة للجماهير الجزائرية بالعودة إلى كأس العالم بعد الغياب عن آخر نسختين، ستكون الأنظار موجّهة لكل تفصيلة في هذا التربص.