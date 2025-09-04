“الخُضر” يطيحون ببوتسوانا ويضعون قدما في المونديال

حقق المنتخب الوطني الجزائري، اليوم الخميس، فوزًا صعبًا لكنه مستحق أمام منتخب بوتسوانا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

في اللقاء الذي جرى مساء اليوم ضمن الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بملعب “حسين آيت أحمد”.

المباراة اتسمت بالإثارة والندية، لكنها شهدت استفاقة جزائرية في الشوط الثاني قادها البديل بغداد بونجاح، الذي سجل هدف الفوز بعد تمريرة حاسمة من المتألق محمد الأمين عمورة.

دخل المنتخب الجزائري المباراة بأسلوب هجومي واضح، وسيطر على أغلب مجريات الشوط الأول، وكان له ما أراد عند الدقيقة الـ32، حين سجل عمورة هدف السبق برأسية مميزة، بعد عرضية دقيقة من رامي بن سبعيني.

لكن المنتخب البوتسواني استغل غفلة دفاعية جزائرية قبل نهاية الشوط، وتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ43، عبر المدافع تيبوغو كوبيلانغ، الذي خرج من الرقابة بعد تنفيذ ركلة ثابتة، وأسكنها في شباك الحارس قندوز، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي (1-1).

وفي الشوط الثاني، قام المدرب فلاديمير بيتكوفيتش بإحداث تغييرات مبكرة أعادت التوازن للمنتخب الوطني.

ففي الدقيقة الـ67، قام بثلاث تغييرات دفعة واحدة: بغداد بونجاح دخل بدلًا لـ أمين غويري. يوسف بلايلي عوض حسام عوار، وسعيد بن رحمة دخل مكان القائد رياض محرز، هذه التغييرات أعطت دفعة قوية للهجوم الجزائري.

ولم يتأخر الرد، فبعد أربع دقائق فقط، وتحديدًا في الدقيقة الـ71، تمكن بغداد بونجاح من تسجيل هدف الفوز بعد هجمة جماعية منسقة: بن رحمة مرر كرة مفتاحية لعمورة الذي توغل على الجهة اليمنى لدفاع بوتسوانا ثم قدّم تمريرة حاسمة على طبق من ذهب لبونجاح، الذي لم يتردد في إسكان الكرة الشباك من وضعية وجهاً لوجه مع الحارس.

وخلال آخر أنفاس اللقاء، أضاف المهاجم بغداد بونجاح، الهدف الثالث للخُضر، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من زميله بلايلي، داخل منطقة العمليات.

ورغم بعض الهفوات الدفاعية وحالة الارتخاء التي ظهرت في صفوف “الخُضر” خلال آخر ربع ساعة من المباراة. فإن اللاعبين نجحوا في تسيير اللقاء بذكاء، محافظين على التقدم حتى صافرة النهاية.

بهذا الفوز، رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 18 نقطة، بعد تحقيقه 6 انتصارات، وخسارة واحدة. وهو ما يجعله يقترب أكثر من ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

للإشارة، سيحل الخُضر ضيوفا على منتخب غينيا، يوم الاثنين، على الساعة الخامسة مساءً، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. برسم الجولة الثامنة والأخيرة من تصفيات المجموعة السابعة، لحسم التأهل إلى المونديال.

Le doublé de Bounedjah ! pic.twitter.com/wQBI8g9nsg — DZfoot (@DZfoot) September 4, 2025