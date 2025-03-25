الخُضر يكتسحون الموزمبيق بخماسية وينفردون بصدارة المجموعة السابعة

حقق المنتخب الوطني الجزائري، سهرة الثلاثاء، فوزا ساحقا أمام نظيره منتخب الموزمبيق، بخمسة أهدف مقابل هدف واحد.

في إطار الجولة السادسة لمنافسات المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026، التي احتضنها ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو.

ودخلت عناصر المنتخب الوطني هذه المواجهة بقوة، وتمكنت من بسط سيطرتها على أطوار الشوط الأول. إذ تمكن هداف التصفيات، محمد أمين عمورة، من افتتاح باب التهديف لصالح الخُضر في الدقيقة السابعة، بعد تمريرة حاسمة من زميله رياض محرز.

وفي الدقيقة الـ24، عزز المدافع عيسى ماندي تقدم الخُضر، باستغلاله كرة مرتدة من الحارس.

وفي الدقيقة الـ30، منح القائد رياض محرز تمريرة سحرية خادع بها دفاع الموزمبيق. ليتمكن أمين عمورة من تسجيل الهدف الثالث لصالح الخُضر، والثاني الشخصي له في المواجهة.

ردة فعل منتخب الموزمبيق جاءت في الدقيقة الـ40، عندما تمكن اللاعب كاتامو، من تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب بلاده بتسديدة قوية. مستغلا سوء تفاهم في الخطوط الخلفية للخُضر.

وفي الشوط الثاني، واصلت عناصر الخضر سيطرتها على اللقاء. و سجل البديل، جوان حجام، الهدف الرابع في الدقيقة الـ65، بعد تمريرة حاسمة من عمورة.

وختم المهاجم، أمين عمورة، مهرجان الأهداف، باصماً على ثالث أهدافه في اللقاء والخامس لصالح الخُضر في الدقيقة الـ80 من الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، ينفرد المنتخب الوطني بصدارة المجموعة السابعة، برصيد 15 نقطة.

للإشارة، سيستضيف المنتخب الوطني منافسه منتخب بوتسوانا في الجولة السابعة في الأول من شهر سبتمبر المقبل. وبعدها سيتنقل لمواجهة غينيا لحساب الجولة الثامنة من التصفيات في الخامس من الشهر نفسه.