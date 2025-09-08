“الخُضر” يكتفون بالتعادل السلبي أمام غينيا ويحتفظون بالصدارة

اكتفى المنتخب الوطني الجزائري بنتيجة التعادل السلبي (0-0) أمام منتخب غينيا، في المباراة التي جرت مساء اليوم الاثنين، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

لحساب الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026 عن المجموعة السابعة.

وكانت أبرز لقطات الشوط الأول في الدقيقة الـ14، حين مرر القائد رياض محرز كرة متقنة وضعت عمورة في انفراد صريح. إلا أن الأخير أهدر الفرصة الثمينة أمام الحارس الغيني.

أداء رفقاء محرز وصف بالمتوسط خلال هذا الشوط، خاصة على الصعيد الهجومي، في ظل غياب الفعالية أمام المرمى وقلة الحلول في الثلث الأخير من الملعب.

أما في الشوط الثاني، المردود كان دون المتوقع، إذ اكتفى “الخُضر” بالاعتماد على تكتل دفاعي، مع غياب شبه تام للفعالية الهجومية وارتكاب عدة أخطاء في التمرير.

أخطر فرصة في اللقاء جاءت متأخرة عند الدقيقة الـ80، بعدما قاد عمورة هجمة معاكسة ومرر كرة على طبق لزميله شايبي، غير أن الأخير فشل في إسكانها الشباك.

التعادل حافظ للمنتخب الجزائري على صدارة المجموعة السابعة برصيد 19 نقطة بعد ثماني جولات. يليه منتخبا أوغندا و الموزمبيق بـرصيد 15 نقطة لكليهما.

للإشارة، سيواجه المنتخب الوطني، في الجولة التاسعة من التصفيات، منتخب الصومال، بتاريخ 6 أكتوبر. ثم يستضيف أوغندا، في الجولة الأخيرة.

ترتيب المجموعة السابعة: