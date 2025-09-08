“الخُضر” ينهون الشوط الأول أمام غينيا بالتعادل السلبي

أنهى المنتخب الوطني الجزائري الشوط الأول من مواجهته أمام منتخب غينيا على وقع التعادل السلبي (0-0)، برسم الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

في اللقاء الذي يحتضنه ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية.

رغم السيطرة النسبية على مجريات اللعب، لم يتمكن “الخُضر” من فك شفرة الدفاع الغيني، واكتفى الهجوم بمحاولات محتشمة افتقدت للنجاعة.

وكانت أبرز لقطات الشوط الأول في الدقيقة الـ14، حين مرر القائد رياض محرز كرة متقنة وضعت عمورة في انفراد صريح، إلا أن الأخير أهدر الفرصة الثمينة أمام الحارس الغيني.

أداء رفقاء محرز وصف بالمتوسط خلال هذا الشوط، خاصة على الصعيد الهجومي، في ظل غياب الفعالية أمام المرمى وقلة الحلول في الثلث الأخير من الملعب.

بالمقابل، ظهر المنتخب الغيني منظمًا دفاعيًا وحاول مباغتة الدفاع الجزائري ببعض المرتدات التي لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى قندوز.