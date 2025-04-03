الخُضر يواجهون السويد ودياً بملعب “ستروبيري أرينا” يوم 10 جوان

رسّمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الخميس، تفاصيل المباراة الودية المبرمجة بين الخُضر و منتخب السويد، يوم 10 جوان المقبل، ضمن استعدادات المنتخبين للتحديات القادمة.

وستلعب المباراة الودية بين المنتخب الوطني ونظيره السويدي، بالملعب الجوهرة “ستروبيري أرينا” المعروف سابقاً باسم “فرييندس أرينا”، الذي يقع بمقاطعة سولنا شمالي وسط عاصمة السويد، ستوكهولم.

ويتسع الملعب الذي افتُتح عام 2012، إلى أكثر من 50 ألف متفرج، ويعَدُّ أكبر ملعب في دولة السويد. ويتميّز بسقفه القابل للسّحب.

وستكون الفرصة مواتية لجماهير الخُضر، لا سيما القاطنين بأوروبا، للحضور بقوة في مدرجات الملعب. مثلما كان عليه الحال في المباراة الودية السابقة بين المنتخبين التي احتضنها ملعب “إيليدا ستاديوم” بمدينة مالمو يوم 19 نوفمبر 2022.