“الخُضر” يواجهون هذا المنتخب ودياً جوان المقبل

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن المنتخب الوطني الأول سيواجه منتخب رواندا، يوم الخميس 5 جوان المقبل، في مباراة ودية تحضيرية.

وكشفت “الفاف” عبر الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني على فيسبوك، أن أشبال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش سيواجهون منتخب رواندا يوم الخميس 05 جوان المقبل، بملعب الشهيد محمد حملاوي بقسنطينة، بداية من الساعة الثامنة (20:00 سا) ليلاً.

وستكون هذه المباراة هي الأولى للخُضر خلال التوقف الدولي المقبل، المقرر شهر جوان، قبل مواجهة المنتخب السويدي يوم 10 من الشهر نفسه بالعاصمة ستوكهولم.

ويحتل منتخب رواندا المركز 130 في الترتيب الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، علماً أنه لم ينجح في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، في مجموعة ضمت منتخبات نيجيريا، بينين وليبيا.

بينما يحتل منتخب “الدبابير” المركز الثاني في المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 8 نقاط خلف جنوب إفريقيا (13 نقطة).

وتعَدّ هذه المباراة هي الأولى التي تحمل طابعاً ودياً في تاريخ مواجهات الخُضر أمام رواندا، إذ سبق للمنتخبين أن تواجها 6 مرات، فاز “محاربو الصحراء” في 4 مباريات وتعادلوا في اثنتين.