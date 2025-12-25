“الخُضر” يستعدون لمواجهة بوركينافاسو  والمياه تعود إلى مجاريها بين بونجاح وزملائه 

استأنف المنتخب الوطني، اليوم، التدريبات استعدادًا لمواجهة منتخب بوركينافاسو، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025. وذلك بعد خوضه المباراة الأولى في المنافسة.

وأجرت تشكيلة “الخضر” حصة تدريبية خفيفة ركز فيها الطاقم الفني على الاسترجاع البدني للاعبين الذين شاركوا في اللقاء السابق. مقابل برنامج خاص لبقية العناصر، من أجل رفع الجاهزية البدنية والفنية قبل الموعد المقبل.

وسيعمل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، خلال الحصص المقبلة، على تصحيح الأخطاء المسجلة، وضبط الجوانب التكتيكية. خاصة في ظل أهمية المواجهة أمام منتخب بوركينافاسو الذي يعَدُّ منافسًا شرسًا على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

كما جرت الحصة التدريبية وسط أجواء رائعة، بعد عودة المياه إلى مجاريها بين بغداد بونجاح وزملائه، الذين عرفوا كيفية احتواء الوضع، بعد حادثة ابن مدينة الباهية عقب مباراة السودان.

يذكر أن مباراة الجزائر وبوركينافاسو تكتسي طابعًا حاسمًا في حسابات المجموعة، إذ يسعى “محاربو الصحراء” لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظهم في بلوغ الأدوار الإقصائية من كأس أمم إفريقيا 2025.