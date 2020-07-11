الدائرة الأثرية لميلة: ما يشاع حول المسجد الأثري ابو مهاجر دينار مجرد افتراءات واكاذيب

كذبت الدائرة الأثرية لولاية ميلة ما ورد عبر صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص المسجد الاثري ابو مهاجر دينار.

وقالت الدائرة الاثرية التابعة الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية أن ما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مسجد ابو مهاجر دينار وما يعانيه من اهمال ونسيان مجرد افتراءات واكاذيب عارية من الصحة”.

واضاف الدائرة الاثرية في بيان لها :”جدير بالذكر أن ادارة مواقع وآثار ميلة تحت إشراف طاقم من موظفين مؤهلين، قائم على نظافتها عمال الموقع الأثري بمناسبة أو دون مناسبة سعيا منا على الاستقبال الأمثل والافضل لزوارنا وهذا للمساهمة الفعالة لدفع قطاع السياحة الثقافية نحو الريادة ،كما اننا ننشر في صفحة الفايسبوك مجهودات العمال في عمليات التنظيف وكانت آخرها مواكبة لعملية التعقيم للحفاظ على سلامة الجميع عند معاودة استقبال زوار ميلة عاصمة الحضارات ومهد الديانات”.