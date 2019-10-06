الداخلية العراقية: 104 قتيل وأكثر من 6000 إصابة خلال الإحتجاجات

قتل 104 شخص، وأصيب أكثر من 6000 آخرين، في العراق، خلال الإحتجاجات الأخيرة، حسب ما قاله الناطق الرسمي لوزارة الداخلية.

وحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”، عن سعد معن الموسوي، يوجد من بين القتلى، 8 من قوات الأمن العراقي.

وأضاف ذات المتحدث، إن هناك أيادي خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين، وأشار إلى أنه تم فتح تحقيق في الجهة التي تقف وراء استهداف المتظاهرين.

وأضاف الناطق بإسم الوزارة العراقية، بأنه لم يكن هناك أي تصادم بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وتابع الموسوي بأن وزارة الداخلية العراقية، قد فتحت تحقيقا في الإعتداءات التي طالت وسائل إعلامية.