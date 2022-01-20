الداخلية الفرنسية: هذا عدد التأشيرات التي تم منحها للجزائريين عام 2021

أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الخميس، إحصائيات عام 2021 الخاصة بالتأشيرات وتصاريح الإقامة الصادرة للأجانب.

في كل عام ، تنشر المديرية العامة للأجانب في فرنسا (DGEF) التابعة لوزارة الداخلية إحصاءات. حول الهجرة واللجوء والحصول على الجنسية الفرنسية.

في عام 2021، أصدرت فرنسا 733.069 تأشيرة مقارنة بـ 712317 في عام 2020. بزيادة طفيفة قدرها 2.3٪.

ولا يزال هذا العدد أقل بكثير من العدد الإجمالي للتأشيرات الصادرة قبل الأزمة الصحية.

في عام 2019، أصدرت فرنسا 3،534،999 تأشيرة. تحتل الصين، وهي أول دولة منشأ لحاملي التأشيرات، المرتبة الثامنة.

أما عن أكبر أربع دول لحاملي التأشيرات في عام 2021، المغرب والجزائر والمملكة العربية السعودية وتونس.

لكامل عام 2021، أصدرت القنصليات الفرنسية في الجزائر 63649 تأشيرة للمواطنين الجزائريين. بانخفاض قدر بـ 13.1٪ مقارنة بعام 2020.

وارتفع العدد الإجمالي لترحيلات الأجانب في وضع غير نظامي بشكل طفيف مقارنة بعام 2020 (13403 ترحيل. أي + 8.2٪ مقارنة بعام 2020).

ولا يزال الرقم أقل بكثير من الرقم المسجل في عام 2019 بسبب الأزمة الصحية (صعوبات تنظيم السفر، إغلاق الحدود. إغلاق العديد من القنصليات في الدول الأجنبية، إلخ).

ويتم تحديد عدد طلبات اللجوء من نظام المعلومات (SI-Asile) المنتشر في مكاتب طلبات اللجوء الشاملة (Guda). واستكمالها ببيانات من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (Ofpra) والمحكمة الوطنية من اللجوء (CNDA).

في عام 2021، تم تقديم 121،554 طلبًا (بما في ذلك القصر) في Guda.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 30.3٪ مقارنة بعام 2019 ولكن دون الوصول إلى عدد الطلبات المقدمة في عام 2019 (151،283).

تعد أفغانستان، وكوت ديفوار، وبنغلاديش، وغينيا، وتركيا من أكثر بلدان طلبات اللجوء الأولى.

فيما يتعلق بالتجنس، ارتفع عدد الحاصلين على الجنسية الفرنسية بمرسوم وإعلانات (زواج ، أصول فرنسية ، إلخ) بنسبة 53.3٪. في عام 2021 مقارنة بعام 2020. وفي عام 2020، انخفض عدد التجنيس بنسبة 22.7٪.

كما حصل ما مجموعه 94،092 شخصًا على الجنسية الفرنسية في عام 2021 (84،864 في عام 2020).