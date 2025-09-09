الداخلية القطرية: استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين في هجوم صهيوني استهدف الدوحة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن دوي الانفجارات الذي سمِع عصر اليوم الثلاثاء، في أنحاء متفرقة من مدينة الدوحة. ناتج عن استهداف صهيوني لمقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية.

وأفادت الوزارة، في بيان رسمي، أن الاعتداء أسفر عن استشهاد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري من منتسبي قوة الأمن الداخلي (لخويا) أثناء مباشرته مهامه في موقع الاستهداف. بالإضافة إلى تسجيل عدد من الإصابات المتفرقة في صفوف العناصر الأمنية.

وأكدت وزارة الداخلية أن الجهات المختصة، وبمشاركة مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي، تواصل مسح وتأمين منطقة الاستهداف. مع تنفيذ الإجراءات الميدانية وفق الخطط المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن إحكام الموقف واحتواءه بكفاءة عالية.

كما شددت الوزارة على أنها، بالتنسيق مع قوة الأمن الداخلي (لخويا)، تتابع المستجدات بشكل مكثف وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، التي تبقى في مقدمة الأولويات.

وختم البيان بدعوة المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من القنوات الرسمية فقط، وعدم الالتفات إلى الشائعات. مع التأكيد على أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل فور توافرها.