الداخلية المصرية: تفجير إرهابي وراء إنفجار معهد الأورام

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الإثنين، أن إحدى سيارات حادث التصادم، أمام معهد الأورام بالقاهرة، كان بداخلها متفجرات معدة لتنفيذ عملية إرهابية.

وحسب موقع “سكاي نيوز”، السيارة المتورطة في التفجير، كان يتم نقلها لأحد الأماكن، لإستخدامها في إحدى العمليات الإرهابية.

وأضاف ذات المصدر، أن الحادث نجم عن تصادم إحدى السيارات، بثلاثة سيارات، أثناء محاولتها السير عكس الإتجاه.

وأكد الرئيس المصري، في تغريدة على تويتر، أن الحادث نجم عن عمل إرهابي، وأن الدولة المصرية، عازمة على مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره.

وخلف حادث اصطدام سيارات، أمام معهد الأورام بالقاهرة، 20 قتيلا، و47 مصاب، بينها 3 حالات خطرة.

بالإضافة إلى تدمير الواجهة الخاصة بمعهد الأورام بالقاهرة، وتدمير 10 سيارات.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية، في بيانها، أنه جاري عمليات التحقيق، وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا الحادث.