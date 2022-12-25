الداخلية: الولايات الـ10 الجديدة ستكون كاملة الصلاحيات خلال أيام

أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أنّ الولايات العشر الجديدة ستكون كاملة الصلاحيات خلال أيام .

كما أشار وزير الداخلية للإذاعة الوطنية، بتقرت، أنّ رئيس الجمهورية، يحرص كل الحرص على أن يعرف المواطن أنه مهتم به”. “أينما كان وحيث ما وجد”. مضيفًا: “ما إنشاء هذه الولايات إلا لتقريب مصدر القرار منه”.

في حين، حثّ وزير الداخلية القائمين على شؤون الولايات الجديدة على ضرورة مرافقة وتوفير بيئة استثمارية مشجّعة لفائدة الشباب. بما يسمح لهم باستحداث مؤسسات ومشاريع استثمارية فاعلة ومنتجة في مختلف القطاعات .

وخلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني والمنتخبين المحليين والمستثمرين، أكّد مراد، أنّ الدولة حريصة على ضمان بحث المشاريع التنموية. لفائدة المواطن أينما وُجد، ومرافقة المستثمرين ودعم الفلاحين.

وأعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، إحصاء 12 ألف منطقة ظل عبر الوطن. مؤكدا استكمال برنامج رئيس الجمهورية مع نهاية السنة الجارية.

كما نقلت موقع الاذاعة الوطنية، تصريح مراد خلال زيارة عمل وتفقد على ولاية توقرت “أنهينا كل برنامج تنمية 12 ألف منطقة ظل”. التي “تم إحصاؤها وتم تجسيد عشرات الآلاف المشاريع ساهمت في تحسين أوضاع المواطنين”. مشيرا إلى أن “بعض النقائص سيتم التكفل بها في الإطار العادي لبرنامج كل ولاية”. “بعد تحديد الأولويات تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالقضاء على مظاهر الحرمان”.