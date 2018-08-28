الداخلية تأمر بمراجعة القوائم الانتخابية وتسجيل المرحلين الجدد

أوصت بتشكيل فرق إحصاء بعد عمليات الإسكان الأخيرة

أبرقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمات رسمية إلى ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين، لتبليغ رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات، من أجل الشروع في عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية.

حيث أمرت وزارة الداخلية في إطار عملية إعادة الإسكان التي برمجت على مستوى كل بلديات الوطن، خلال السنوات الأخيرة، بالتكفل بتسجيل المستفيدين من هذه العمليات ضمن القوائم الانتخابية لبلدية الإقامة الجديدة، وشطبهم من بلدية الإقامة الأصلية.

مع ضرورة إرسال جدول يوضح عدد العائلات المستفيدة من إعادة الإسكان وعدد المواطنين الذين تم إعادة تسجيلهم في البلديات الجديدة وشطبهم من البلديات الأصلية.

كما أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بضرورة الاستمرار في عملية تسجيل هؤلاء المواطنين، باتخاذ كافة السبل والوسائل.

ناهيك عن تشكيل فرق من أجل إحصاء هؤلاء المواطنين والشروع في عملية إعادة تسجيلهم ضمن قائمة البلدية الجديدة، مع تكليف الأمناء العامين بالبلديات لمتابعة هذه العمليات والإشراف عليها.