الداخلية تحدد تواريخ اجتياز الاختبار الشفوي للإلتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المترشحين الناجحين في الإختبارات الكتابية للإلتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، أنهم مدعوون لإجتياز الاختبار الشفوي.

وحسب بيان للداخلية سيتّم إجراء الامتحان الشفوي على مستوى مقر المدرسة بتلمسان (شتوان) وفقا للرزنامة التالية:

حيث سيجتاز المترشحين لرتبة مفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة

الذين ترتيبهم من 1 إلى 153، يوم السبت 19 جانفي 2019 خلال الفترة الصباحية.

أما المترشحين الذي ترتيبهم من 154 إلى 308 سيكون الامتحان في نفس اليوم لكن في الفترة المسائية (ابتداء من الساعة الواحدة زوالا )

فيما سيجتاز اللذين ترتيبهم 309 إلى 462 سيكون يوم الأحد 20 جانفي 2019: الفترة الصباحية (ابتداء من الساعة الثامنة صباحا )

والمترشحون اللذين ترتيبهم 463 إلى 616 سيكون يوم الأحد 20 جانفي 2019: الفترة المسائية (ابتداء من الساعة الواحدة زوالا )

و الترتيب 617 إلى 770 سيكون يوم الاثنين 21 جانفي 2019: الفترة الصباحية (ابتداء من الساعة الثامنة صباحا )

أما الترتيب 770 إلى 921 سيكون يوم الاثنين 21 جانفي 2019: الفترة المسائية (ابتداء من الساعة الواحدة زوالا )

وفيما يتعلق المترشحين برتبة مهندس دولة في التسيير التقني والحضري،

حددت الداخلية تاريخ اجتيازهم الامتحان اللذين ترتيبهم 1 إلى 150 ، يوم الثلاثاء 22 جانفي 2019: الفترة الصباحية (ابتداء من الساعة الثامنة صباحا )

أما اللذين ترتيبهم من 151 إلى 300 سيجتزون الامتحان يوم الثلاثاء 22 جانفي 2019: الفترة المسائية (ابتداء من الساعة الواحدة زوالا )

ومن 301 إلى 450 سيجتازون الامتحان يوم الأربعاء 23 جانفي 2019: الفترة الصباحية (ابتداء من الساعة الثامنة صباحا )

واللذين ترتيبهم من 451 إلى 600 يوم الأربعاء 23 جانفي 2019: الفترة المسائية ابتداء من الساعة الواحدة زوالا .

ومن الترتيب 601 إلى 723 سيكون يوم الخميس 24 جانفي 2019 خلال الفترة الصباحية ابتداء من الساعة الثامنة صباحا .