الداخلية تختار مجمع “طحكوت” لشراء 1541 سيارة “هيونداي”

اقتنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سيارات من نوع “هيونداي” التابعة لمالكها طحكوت.

وحسب البيان الذي يحوز “النهار اون لاين”، على نسخة منه، فإن الوزارة اختارت مؤسسة “سيما موتورز”، لشراء 1541 سيارة من نوع “هيونداي كريتا”.

وأضاف البيان أن السيارات ستستفيد منها مصالح النظافة والصحة لبلديات كل القطر الوطني.

وأشارت وزارة الداخلية، أن العملية سيتم تمويلها من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

ودعا الأمين العام للجماعات المحلية، رؤساء المجالس الشعبية البلدية لاستكمال الإجراءات في أقرب الآجال.