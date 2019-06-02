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الداخلية : تدابير جديدة للولاة من أجل إنجاح موسم الإصطياف

الوطني
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الداخلية : تدابير جديدة للولاة من أجل إنجاح موسم الإصطياف
بقلم نويس عبد الجلال

أسدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمة جديدة للولاة تتضمن التدابير الجديدة الواجب إتباعها من أجل إنجاح موسم الإصطياف.

وحسبما أفاد به بيان الوزارة، فإن التعليمة الموجهة للولاة تخص التكفل بالمصطافين من حيث الأمن والسكينة

الصحة والنظافة العمومية، تهيئة الشواطئ، توفير وسائل النقل، هياكل الإيواء والترفيه، والإعلام والتحسيس.

إلى جانب النشاطات الثقافية والرياضية وبالإصافة إلى أحسن شاطئ.

وأشار ذات المصدر، أن الهدف من التعليمة التي رصدتها الدولة هو من أجل تقديم خدمة عمومية ذات جودة تساهم

في توفير الراحة والرفاهية للمواطنين، وكذا تشجيع السياحة المحلية.


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