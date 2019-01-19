الداخلية تدعو الراغبين في التقدم لرئاسيات 2019 لسحب استمارات الترشح

أنهت وزارة الداخلية لعلم الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية، أن سحب استمارات التوقيعات الفردية، يكون بمقر وزارة الداخلية.

وحسب بلاغ الوزارة، يتم تسليم الاستمارات، على أساس تقديم المترشح، رسالة لوزير الداخلية، يعلن فيها نية تكوين ملف ترشح للرئاسيات.

يأتي هذا، تبعا للمرسوم الرئاسي، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم 18 أفريل 2019، من أجل الانتخاب لرئاسة الجمهورية.

للإشارة، يتم سحب استمارات التوقيعات الفردية، على مستوى وزارة الداخلية، الكائن مقرها بقصر الحكومة، نهج الدكتور سعدان،العاصمة.