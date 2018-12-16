الداخلية تدعو الفائزين في قرعة الحج إلى طلب جواز سفرهم البيومتري

دعت وزارة الداخلية المواطنين الفائزين في قرعة الحج 2019، غير الحائزين على جوازات السفر او الذين شارفت صلاحية جوازاتهم على الانتهاء.

ونشرت الوزارة في صفحتها الرسمية على تويتر ، بيانا تدعو فيه الفائزين في قرعة 2019.

إلى التقرب من الدوائر الإدارية او بلديات اقامتهم، لطلب جواز سفرهم البيومتري في اقرب الآجال مرفقوين بالوثائق اللازمة.