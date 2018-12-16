الداخلية تدعو الفائزين في قرعة الحج إلى طلب جواز سفرهم البيومتري

الوطني
  • -
  • 0
الداخلية تدعو الفائزين في قرعة الحج إلى طلب جواز سفرهم البيومتري
بقلم مصطفى.ق

دعت وزارة الداخلية المواطنين الفائزين في قرعة الحج  2019، غير الحائزين على جوازات السفر او الذين شارفت صلاحية جوازاتهم على الانتهاء.

ونشرت الوزارة في صفحتها الرسمية على تويتر ، بيانا تدعو فيه الفائزين في قرعة 2019.

إلى التقرب من الدوائر الإدارية او بلديات اقامتهم، لطلب جواز سفرهم البيومتري في اقرب الآجال مرفقوين بالوثائق اللازمة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com