الداخلية تدعو المواطنين للتسجيل في القوائم الإنتخابية

تنطلق، بداية من الأربعاء 23 جانفي، وزارة الداخلية، في مراجعة القوائم الانتخابية، تحضيرا لرئاسيات 2019 .

وحسب البلاغ الخاص بالمراجعة الإستثنائية للقوائم الانتخابية، اليوم السبت، فإن فترة مراجعة القوائم الانتخابية، مدتها 15 يوما.

وسيتم افتتاحها، يوم الأربعاء 23 جانفي، إلى غاية يوم الأربعاء 6 فيفري 2019.

ودعت المواطنات والمواطنين، غير المسجلين بالقوائم الانتخابية، لتسجيل أنفسهم، لاسيما البالغين 18 سنة كاملة، يوم الاقتراع، أي 18 أفريل 2019.

ودعت الناخبات والناخبين، الذين غيروا مقر إقاماتهم، إلى التقرب من البلدية بمقر الإقامة الجديد، التي ستتكفل بكل إجراءات الشطب والتسجيل.

وقالت إن التسجيل في القوائم الإنتخابية، يستدعي وثيقة، تثبت هوية المعني، وأخرى تثبت مقر إقامته.

وأوضحت، أن المكاتب المكلفة بالانتخابات، تبقى مفتوحة كل أيام الاسبوع، من الساعة 9 صباحا الى الرابعة والنصف مساء، عدا الجمعة.