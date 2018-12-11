الداخلية تدعو حجاج 2019 غير الحائزين على جواز السفر التقرب من مصالحها

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفائزين في قرعة الحج 2019، غير الحائزين على جواز السفر، أو اللذين اقتربت مدة انتهاء صلاحيات جوزاتهم التقرب إلى الدوائر الادارية أو بلديات إقامتهم، لطلب جواز سفر بيومتري .

وحسب بيان للوزارة ، أنه يجب على المعنيين إحضار الوثائق التالية المتمثلة:

_استمارة الطلب مملوءة وممضية .

_مستخرج خاص من عقود الميلاد رقم 12 يسلم في مطبوع خاص.

_شهادة جنسية في حالة التقدم لاول مرة .

_شهادة الاقامة تقل مدتها عن 6 أشهر . شهادة عمل بالنسبة للعاملين وشهادة مدرسية بالنسبة للطلبة .

_أربع صور شمسية للهوية، ملونة ،رقمية ،حديثة، متماثلة تماما خاصة بالجواز السفر البيومتري.

_قسيمة جبائية يوافق مبلغها طبيعة الوثيقة المرفوقة .

_بطاقة من فصيلة الدم .

ولمزيد من المعلومات وضعت وزارة الداخلية بريد الكتروني تحت تصرف المواطنين www.intérieur.gov.dz