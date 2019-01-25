الداخلية تراسل المواطنين عبر “SMS” إستعدادا للرئاسيات

راسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المواطنين برسائل نصية قصيرة “SMS”، مفادها التسجيل في القوائم الإنتخابية للموعد الرئاسي المقبل.

وجاء في رسائل “SMS”، عبر المتعاملين الثلاث للهاتف المحمل، أنه يمكن التسجيل في القوائم الإنتخابية إبتداءا من 6 فيفري الداخل.

وهذا على مستوى بلديات الإقامة، أين تكون مقرات البلديات أبوابها مفتوحة طيلة أيام الأسبوع ماعدا الجمعة .

للإشارة فقد أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيزبوتفليقة، الجمعة الماضية عن إستدعاء الهيئة الناخبة وتحديد تاريخ 18 أفريل القادم موعدا للإقتراع.