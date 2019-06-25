الداخلية تطالب باستصدار المواطنين هوياتهم البيومترية لوقف العمل بالورقية

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية حاملي بطاقة التعريف الوطنية الورقية، إلى التقدم لطلب بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان لها بأنها ستحدد تاريخ انتهاء العمل ببطاقات التعريف الوطنية الورقية لاحقا، مطالبة حامليها

بضرورة التقرب من أي بلدية تابعة لولاية إقامتهم، من أجل المطالبة باستصدار بطاقة التعريف البيومترية.

ويدخل قرار وزارة الداخلية حسب بيانها، في إطار تعميم إصدار بطاقة التعريف البيومترية الإلكترونية، تحسبا لاستغلالها مستقبلا في مختلف الخدمات.