الداخلية تعلن مطابقة نتائج الدورة الإستثنائية للجنة المركزية للأفلان

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية عن مطابقة نتائج الدورة الإستثنائية للجنة المركزية للأفلان مع أحكام القانون العضوي 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012، والمتعلق بالأحزاب السياسية.

وحسب مراسلة بعثت بها المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية لبعجي أبو الفضل الأامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني فقد اكدت أنه وبعد فحص ودراسة الوثائق ضمن الملف المودع على مستوى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمتعلق بالقرارات المنبثقة على الدورة الإستثنائية للجنة المركزية فإن نتائج هذه الدورة كانت مطابقة للقوانين.

كما دعت وزارة الداخلية إشهار القرارات الناتجة عن الدورة الإستثنائية للجنة المركزية في يوميتين وطنيتين على الأقل وهذا عملا بأحكام المادة 37 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.