الداخلية تفتح تحقيقا في عدد العمال “الوهميين” بالبلديات

فتحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تحقيقا حول عدد العمال “الوهميين” المتواجدين ببلديات الوطن.

وكشفت مصادر مسؤولة من وزارة الداخلية لـ”النهار أونلاين”، أن وزير الداخلية نور الدين بدوي، أرسل لجان تفتيش لكل بلديات الوطن.

بهدف فتح تحقيق حول عدد الموظفين بالبلديات، على خلفية وجود فضائح توظيف لعمال “وهميين”، ببعض البلديات بالعاصمة على غرار باقي الولايات.

خصوصا وأن هؤلاء يتقاضون أجورهم، دون مزاولة عملهم، ليتم التحقيق في كيفية توظيف هؤلاء “الوهميين”، ومن أي طرف تم توظيفهم.

وأكدت ذات المصادر، أن هؤلاء العمال “الوهميين” سيتم متابعتهم قضائيا.

وأضاف المصدر نفسه، أن الوزارة لم تصل إلى العدد الحقيقي للعمال “الوهميين”، باعتبار أن التحقيق مزال مستمرا، عبر بلديات الوطن.

كما ألزمت وزارة الداخلية -حسب نفس المصادر- أميار الوطن بوضع ساعة ضبط العمل بالبصمة “pointeuse” في كل مقرات البلدية.

ووضعت مصالح الداخلية شبكة معلوماتية، مرتبطة بمصالح ولاية البلديات، ليتم مراقبة العمال بالبلديات، وبإستمرار دائم.

لتفادي التلاعب بأموال الخزينة العمومية، وترشيد النفقات، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.